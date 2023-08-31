Транспорт 31 августа 2023, 13:10 Москвичи смогут получить кешбэк за поездки на общественном транспорте Москвичи получат 10 рублей кешбэка за поездку на общественном транспорте Сайт мэра и правительства Москвы

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Пассажиры столичного транспорта получат кешбэк за каждую поездку. Программа начнет действовать с 1 сентября при оплате картой «Мир». Кешбэк подразумевает собой 10 рублей за каждую поездку, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Вместе с платежной системой „Мир“ мы запускаем акцию в городском транспорте в девятый раз. Такая практика помогает нам делать поездки еще привлекательнее для жителей. Столичная билетная система остается лучшей в стране, а тарифы — одними из самых выгодных», — подчеркнул он.

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Акция будет действовать до 31 декабря. Изначально пассажиры полностью оплатят проезд, а затем на карту им вернется десять рублей.

Для получения кешбэка необходимо пользоваться картой или биометрией. Нужно загрузить карту «Мир» в смартфон на базе Android с поддержкой функции NFC. Для этого надо воспользоваться приложениями Mir Pay или Samsung Pay. Оплата проезда по биометрии доступна при регистрации в приложении «Метро Москвы».

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