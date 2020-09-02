Москвичи смогут оплачивать проезд в метро по скану лица

Департамент транспорта Москвы заявил, что тестирует систему FacePay, с помощью которой можно будет расплачиваться в метро. Часть испытаний планируют закончить к 1 октября.

«Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами», — заявили представители ведомства. Это сообщение появилось в Telegram-канале департамента.

Там уточнили, что главное нововведение осени — это система видеонаблюдения. Она заработала в столичной подземке с 1 сентября. Одним из сервисов станет FacePay.

C помощью видеонаблюдения можно будет отслеживать загруженность составов. Информация об этом будет отражаться в городских мобильных приложениях. Пассажиры смогут видеть, какие вагоны свободны. Особенно эти данные актуальны в период борьбы с коронавирусом.

Подобная система видеонаблюдения есть во многих городах мира. В метро Лондона тестируют систему, которая анализирует изображение с камер видеонаблюдения. Пока речь идет только о двух районах — Liverpool Street и Mile End. Система нужна не только для распознавания лиц, но и для определения загруженности участков и фиксирования подозрительных предметов.