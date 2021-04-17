Москвичи пожаловались на рост стоимости такси из-за забастовки

Москвичи пожаловались на забастовку таксистов. Из-за бойкота водителей не хватает автомобилей и поднялись цены. Об этом сообщил «Подъем».

При заказе в «Яндекс.Go» с утра наблюдались повышенный спрос и высокие цены на поездки, отметили читатели издания. По их мнению, это происходит из-за нехватки машин — некоторые водители объявили сервису бойкот.

«Двадцать минут был поиск машины. Оказалось, что это водители „Яндекс.Такси“ бастуют — так сказал приехавший в итоге водитель. Заказать можно только детский тариф. Они хотят, чтобы минимальный заказ был больше 90 рублей, а не так, как сейчас», — заявил москвич.

Ранее, пишет «Подъем», в профиле профсоюза таксистов опубликовали объявление с призывом собраться на забастовку 17–19 апреля. Работники решили не выходить на линию, записывать видеообращения и распространять листовки, чтобы «привлечь внимание к проблеме низких заработков водителей и заставить агрегаторов выполнять требования». Акции анонсировали в столице, Московской области и других регионах.

Официальных комментариев сервиса пока нет.