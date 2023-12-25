Транспорт 25 декабря 2023, 10:19 Москвичи на 20% чаще стали ездить на трамваях Ликсутов: в Москве суточное количество поездок на трамваях возросло на 20% Фото: Дептранс Москвы

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Жители и гости Москвы стали чаще выбирать трамваи для поездок по городу. С января прошлого года среднее количество поездок в сутки на этом виде транспорта увеличилось на 20%, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Московские трамваи — экологичные, быстрые и надежные. Наши низкопольные односекционные и трехсекционные вагоны удобны для всех пассажиров», — отметил он.

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Ликсутов назвал современные трамваи тихими, плавными и удобными. Например, в одном «Витязе-Москва» до 70 сидячих мест, а всего он может перевезти до 260 человек. Салон оснащен разъемами для зарядки гаджетов, медиаэкранами с полезной информацией, климат-контролем и адресным открытием дверей.

По словам руководителя дептранса, для поездок с велосипедом или коляской в трамваях выделили отдельную площадку.

Он уточнил, в прошлом месяце на трамваях совершили до 650 тысяч поездок в рабочий день. В 2024 году эта цифра продолжит расти, заверил Ликсутов.

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог. Автомобильный поток увеличился в предновогодние дни.