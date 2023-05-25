25 мая 2023, 13:26
Москвичи более 900 млн раз проехали по МЦК с момента его открытия
Мэр Москвы Собянин назвал МЦК рекордсменом по количеству поездок
Московское центральное кольцо (МЦК) открыли 10 сентября 2016 года. За это время жители столицы проехали по нему более 900 миллионов раз, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
«Ежедневно по МЦК проезжают около 540 тысяч раз. Самые востребованные станции, с которых пассажиры заходят или выходят, — „Нижегородская“, „Площадь Гагарина“ и „Ростокино“», — подчеркнул он.
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Строительство наземного метро значительно поспособствовало социальному и экономическому развитию ранее заброшенных территорий вокруг Московской кольцевой железной дороги.
Более трех миллионов пассажиров получили новый вид городского транспорта и удобные маршруты. Многие переходы к подземке обустроили по принципу сухих ног.
Ранее заммэра Ликсутов рассказал, что на станциях МЦК и метро протестируют виртуальную карту «Тройка». Она полностью заменит пластик.
Это своеобразные QR-коды, которые горожане будут прикладывать к турникету метро или валидатору наземного транспорта.
Получить ее можно будет в личном кабинете сервиса «Метро Москвы».
Метро
Сергей Собянин
Москва 2023
МЦК
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