Транспорт 25 мая 2023, 13:26 Москвичи более 900 млн раз проехали по МЦК с момента его открытия Мэр Москвы Собянин назвал МЦК рекордсменом по количеству поездок Сайт мэра и правительства Москвы

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Московское центральное кольцо (МЦК) открыли 10 сентября 2016 года. За это время жители столицы проехали по нему более 900 миллионов раз, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Ежедневно по МЦК проезжают около 540 тысяч раз. Самые востребованные станции, с которых пассажиры заходят или выходят, — „Нижегородская“, „Площадь Гагарина“ и „Ростокино“», — подчеркнул он.

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Строительство наземного метро значительно поспособствовало социальному и экономическому развитию ранее заброшенных территорий вокруг Московской кольцевой железной дороги.

Более трех миллионов пассажиров получили новый вид городского транспорта и удобные маршруты. Многие переходы к подземке обустроили по принципу сухих ног.

Ранее заммэра Ликсутов рассказал, что на станциях МЦК и метро протестируют виртуальную карту «Тройка». Она полностью заменит пластик.

Это своеобразные QR-коды, которые горожане будут прикладывать к турникету метро или валидатору наземного транспорта.

Получить ее можно будет в личном кабинете сервиса «Метро Москвы».