Транспорт 16 августа 2023, 18:30 Москвичи более 65 тысяч раз воспользовались бесплатными поездками на велосипедах Дептранс: в Москве уже более 65 тысяч раз активировали бесплатные поездки на велосипедах Сайт мэра и правительства Москвы

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По безлимитным «Единым» и картам москвича жители столицы активировали уже более 65 тысяч бесплатных поездок на велосипедах городского проката «Велобайк». Об этом рассказала пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве уточнили, что все десять тысяч велосипедов из московского проката участвуют в акции. Бесплатная поездка составляет тридцать минут, а их количество в день не ограничено.

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«Для многих москвичей велосипед стал важным средством передвижения, и мы даем возможность пользоваться им бесплатно. Это позволяет экономить время, деньги и улучшать экологию города, а также повышать доступность велотранспорта», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как пояснили в пресс-службе дептранса, количество бесплатных поездок зависит от выбранного абонемента: на 30 дней — 60 бесплатных велопоездок, на 90 дней — 180 бесплатных поездок, на 365 дней (безлимитный «Единый») — 390 бесплатных поездок.

Ранее тарифы на аренду велосипедов в Москве снизили до конца сезона. В зависимости от тарифа пользователя скидка составит до 25%.