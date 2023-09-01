Транспорт 01 сентября 2023, 15:25 Москвичей предупредили об ограничениях движения из-за подготовки ко Дню города Дептранс: в Москве возможны ограничения движения из-за подготовки ко Дню города Сайт мэра и правительства Москвы

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Московских водителей предупредили о возможных локальных ограничениях движения в центре столицы. Как заявили в Telegram-канале дептранса, причиной станет подготовка к празднованию Дня города.

Пробки в Москве ведомство на данный момент оценило в пять баллов.

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«Для поездок по центру рекомендуем выбирать городской транспорт», — добавили в пресс-службе.

День города пройдет в Москве в следующие выходные, 9 и 10 сентября. Более 150 мероприятий планируется провести центральных и окружных площадках. Кроме того, праздничную программу ко Дню города подготовили в 17 парках столицы.

Ранее утром на Варшавском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей, затруднив движение на нескольких полосах.