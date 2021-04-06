Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером во вторник

Во вторник вечером, 6 апреля, в Москве ожидаются пробки до восьми баллов. Об этом горожан предупредил Telegram-канал департамента транспорта столицы.

По данным ведомства на 07:30, загруженность дорог в Москве составляет три балла. Движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Без проблем машины сейчас проезжают через Кутузовский проспект, Звенигородское шоссе и Комсомольский проспект. Днем ожидаются шестибалльные пробки.

Накануне автомобилистам посоветовали подготовиться к гололедице. С 7 апреля в московском регионе начнет портиться погода. Ожидается мокрый снег, сильный ветер, ночные заморозки. Такая погода сохранится до пятницы. Однако синоптики заверили, что в выходные вновь придет тепло и солнце.

Днем 6 апреля в столичном регионе будет облачная погода, температура воздуха в Москве составит +10…+12 градусов, на западе Подмосковья местами пройдет небольшой дождь.