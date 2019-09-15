Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичам-автомобилистам лучше не парковаться под деревьями. Иначе их «кареты» могут пострадать из-за сильного ветра. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) поделился этой информацией в Twitter.

Погода снова испортилась. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 13-18 метров в секунду начиная с 19:00.

«Не ставьте свои автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями», — посоветовали в ЦОДД.

Сутками ранее в ЦОДД также предупреждали, что на Москву налетит сильный ветер. Поэтому жителям мегаполиса предложили расстроиться, утеплиться и не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Кроме того, температура воздуха понизится до +13 градусов.

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Днем в воскресенье, 15 сентября, воздух прогрелся до +16 градусов, ночью термометры покажут +8 градусов.

При этом в конце августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал для Москвы теплую осень почти без осадков. Он обещал поздний приход зимы.