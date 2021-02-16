Москвичей предупредили о пробках в 9 баллов

Пробки до девяти баллов ожидаются вечером во вторник в Москве. На скорость движения влияют ДТП и дорожно-ремонтные работы.

В Москве утром и днем ожидаются пробки в пять-шесть баллов. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы, сообщил департамент транспорта столицы в их официальном Telegram-канале.

Дептранс уточнил, что утром во вторник движение затруднено на нескольких улицах: Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе и Липецкой улице.

«В эти минуты есть внезапные сложности на внутренней стороне ТТК перед Звенигородским шоссе. При заезде на Хорошевскую эстакаду в левой полосе столкнулись машины, для проезда остались свободны только два ряда. На Царицынском путепроводе в результате аварии перекрыты две полосы из трех», — сообщили в ведомстве.

Общая длина дорожных заторов составляет 93 километра.