Москвичей предупредили о предновогодних пробках

ЦОДД заменит все муляжи камер на настоящие в 2020 году Подробнее

В среднем ожидается, что количество автомобилей на дорогах российской столицы вырастет более чем на 50 тысяч. В пиковую нагрузку это число может увеличиться втрое — до 150 тысяч дополнительных автомобилей.

«Помимо утренних и вечерних часов пик, загрузка дорог в дневное время будет достигать шести-семи баллов, а в вечерние часы пик ожидаем восемь-девять баллов», — уточнили в организации.

Для сохранения времени и нервов автолюбителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом во второй половине декабря. Это позволит точно рассчитать время, проведенное в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на поздний вечер, после 21:00, когда загрузка дорог будет не такой сильной.

Увеличение количества автомобилей на дорогах Москвы начнется с 16 декабря. Пик загрузки придется на 23−29 числа. Спад количества автомобилей на столичных дорогах ожидается только в последние два дня уходящего года. При этом 31 декабря, по прогнозу, дороги станут свободными, но локальные затруднения возможны около крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Кроме того, водителям нужно заранее узнать о том, какие центральные улицы Москвы перекроют во время новогодних каникул, чтобы заранее спланировать пути объезда. Вся информация появится на Едином транспортном портале.