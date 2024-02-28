Транспорт 28 февраля 2024, 20:54 Москвичей предупредили о перекрытии дорог в центре 29 февраля Движение в центре Москвы перекроют в день послания Путина Сайт мэра и правительства Москвы

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Часть дорог центральных улиц Москвы закроют для проезда транспорта с 05:00 четверга, 29 февраля. В этот день президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Подробности о перекрытых трассах сообщил столичный Центр организации дорожного движения.

Начиная с 05:00 для водителей станут недоступны следующие маршруты:

на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста;

на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади;

на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной;

на площади Васильевский Спуск;

на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка;

в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка.

ЦОДД

Кроме того, с 00:01 четверга, 29 февраля, улицы Ильинка, Варварка и Москворецкая закроют для парковки автомобилей.

Открытие дорог и снятие запрета на парковки произойдут после окончания мероприятия. О каком именно событии идет речь, Центр организации дорожного движения не уточнил.

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в здании Гостиного Двора в четверг, 29 февраля. В ходе своего выступления глава государства затронет все важные вопросы для дальнейшего развития страны. В зале соберутся члены правительства, парламента, главы регионов и журналисты аккредитованных изданий.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян напомнила, что Путин никогда не анонсировал содержание своего послания, поэтому какие темы президент затронет, сейчас сказать сложно. Журналист призналась, что она хотела бы услышать от главы государства ориентировочные сроки освобождения Одессы, шаги по модернизации армии и меры помощи по возвращению в Россию оставшихся за границей соотечественников.