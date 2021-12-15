Москвичей предупредили о начале предновогодних пробок

В последние недели декабря пробки на московских дорогах по вечерам будут достигать максимальных значений в 9-10 баллов. Как заявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, предновогодние пробки начнутся уже с 15 декабря.

В дептрансе отметили, что большая нагрузка ожидается именно в вечерний час пик. Аналитики Центра обеспечения безопасности дорожного движения спрогнозировали рост активности передвижений со среды.

Предновогодние пробки в столице усилятся не только из-за праздничного ажиотажа и роста количества курьерских доставок, но и благодаря снегопадам, ограничениям в связи со строительными работами и мелким ДТП, добавили в ведомстве. Москвичам и гостям столицы советуют выбирать общественный транспорт для перемещений, а подарки заказывать онлайн.

В ведомстве ожидают, что в последние дни года — 30 и 31 декабря — ситуация на дорогах улучшится, за исключением подъездов к торговым центрам, а уже в начале января пробки уменьшатся до своих минимальных значений.