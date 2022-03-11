Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу

Вечером 11 марта в Москве могут возникнуть пробки до девяти баллов. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером ожидаем до девяти баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — сказано в сообщении.

Источник фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Департамент рекомендовал в вечерние часы воспользоваться общественным транспортом.

Что касается погоды, то в пятницу будет облачно, без осадков. Температура воздуха — около нуля. В Московской области возможно от -4 градусов до +1 градуса. Об этом сообщил РИА «Новости» «ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, будет дуть западный ветер, возможны порывы до двух-семи метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и составит 755 миллиметров ртутного столба.