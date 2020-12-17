Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт вечером четверга

Вечером 17 декабря столичные дороги станут в девятибалльных пробках. Затруднение трафика ожидают в центре Москвы, на ТТК, МКАД и в местах проведения дорожных работ.

Прогноз дорожной ситуации опубликовал в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта.

Утренние пробки достигли двух-пяти баллов. Днем транспорт будет двигаться еще более плотно: не исключены заторы в восемь-девять баллов.

«На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», — отметили в департаменте.

Вечером четверга в пробках, скорее всего, встанет центр Москвы, МКАД и ТТК. Ожидаются они и на развязке МКАД с Волоколамским шоссе, в районе Северянинского путепровода и 53-го километра МКАД. На этих участках идут дорожные работы.

«Домой лучше возвращаться после 20:00 или на городском транспорте», — заключили в дептрансе.

Накануне вечером обстановка на столичных дорогах складывалась аналогичным образом. Пробки в том числе спровоцировали резко изменившиеся погодные условия. Вдобавок в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за снегопада и гололедицы.