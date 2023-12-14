14 декабря 2023, 18:23
Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
ЦОДД порекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
В Москве из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий, в частности снегопада и сильного ветра, ЦОДД рекомендовал автомобилистам использовать для поездок общественный транспорт 14 и 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
«Рекомендуем в течение дня использовать для передвижения по городу городской транспорт — МЦК, МЦД, метро», — уточнили в ведомстве.
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Если воздержаться от поездки на личном автомобиле невозможно, водителям посоветовали проявлять максимальную осторожность во время управления — соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров и не отвлекаться на мобильные устройства.
Кроме того, специалисты ЦОДД порекомендовали не парковать машины вблизи деревьев и неустойчивых конструкций, а также не отвлекаться на телефон.
За движением в Москве будет следить Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля.
В пятницу на город обрушится самый мощный снегопад за последние полвека. Высота сугробов вырастет до полуметра.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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