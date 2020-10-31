Москвичей будут штрафовать за езду по выделенкам с 7 ноября
«С 7 ноября проезд по всем выделенкам Москвы будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели», — сказано в сообщении дептранса в Telegram.
Пресс-служба отметила, что на дорогах уже начали демонтировать знаки. Камеры же будут фиксировать нарушения с 7 ноября. Штраф за проезд по выделенке составит три тысячи рублей.
«Просим автомобилистов быть более внимательными, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы даже в выходные дни», — обратились водителям в дептрансе.
По словам департамента, ввести штрафы попросили специалисты «Пробок.нет» и совет по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в состав которой входит более 40 компаний. Благодаря запрету общественный транспорт сможет ездить без задержек, а пассажиры будут меньше времени проводить на остановках. Кроме того, новые правила помогут избежать случайных штрафов для водителей.