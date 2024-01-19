Транспорт 19 января 2024, 09:21 Москвичам сообщили о стабильной работе транспорта на фоне непогоды Дептранс: московский транспорт будет работать стабильно в непогоду РИА «Новости»

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Ситуация на дорогах Москвы на фоне неблагоприятных погодных условий стабильна — транспорт работает штатно и без задержек. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

По прогнозу синоптиков, снег в мегаполисе будет идти весь день. В Москве и области также продлили «желтый» уровень погодной опасности до 11:00 утра субботы, 20 января, из-за гололедицы.

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Тем не менее движение в городе работает по графику. Вечерний разъезд сегодня начнется приблизительно в 16:00, поэтому в дептрансе посоветовали выезжать раньше или отложить поездку на более позднее время. Однако если перенести не получается, то стоит пересесть на городской транспорт.

«МЦК, метро, МЦД — работает штатно. По выделенным полосам и обособленным трамвайным путям автобусы, электробусы и трамваи следуют без задержек», — рассказали в ведомстве.

Ранее городское хозяйство Москвы направило максимальное число людей и техники на уборку снега.