Во время пандемии и самоизоляции жители должны держать дистанцию между собой. Это касается не только очередей в магазинах, но и личного авто. Теперь ездить по городу на машине можно по одному. Под исключение попадают только члены семьи.

«Если в автомобиле едет один, он не может посадить второго, третьего, четвертого — это будет нарушение 1,5 метра, и, конечно, они будут оштрафованы», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в программе «Время покажет» на Первом канале.

При этом он отметил, что ехать в одной машине могут только члены семьи, которые вместе живут и находятся на самоизоляции. Но с собой всегда необходимо брать паспорта. Доехать до гипермаркета или дачи тоже можно, но только не с друзьями.

Режим самоизоляции начал действовать в Москве 30 марта. В своем обращении к гражданам президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Жители могут выходить на улицу только при крайней необходимости. Разрешается выбрасывать мусор, ездить на работу и ходить в ближайший магазин или аптеку. Еще можно выгуливать питомцев на расстоянии 100 метров от дома.

По информации на 3 апреля число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 2923. В России зафиксировано 4149 больных COVID-19.