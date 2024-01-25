Транспорт 25 января 2024, 18:42 Москвичам рассказали об итогах тестирования мини-электробуса Малый электробус перевез 59 тысяч пассажиров по маршруту № 883 на западе Москвы Edgar Breshchanov/Global Look Press

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В прошлом году по маршруту № 883 на западе Москвы в пилотном формате запустили электробус малого класса. О его работе рассказала пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

«В конце февраля мы завершим тестирование электробуса малого класса, которое начали в прошлом году. По результатам мы рассмотрим возможность замены инновационными машинами автобусов малого класса», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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По его словам, новая модель подходит для маршрутов с небольшим количеством пассажиров и узкими улицами, где трудно проехать большим машинам.

Мини-электробус вмещает 16 человек, в нем оборудовали систему видеонаблюдения, табло с высоким разрешением, мультимедийный экран и кнопки открытия дверей.

В Москве почти 20 маршрутов городского транспорта улучшили в декабре. Для удобства пассажиров в разных районах столицы оборудовали или заменили остановочные павильоны.