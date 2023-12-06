Транспорт 06 декабря 2023, 15:57 Москвичам рассказали о новых маршрутах общественного транспорта Ликсутов: 5 новых маршрутов общественного транспорта создали в Москве в ноябре Сайт мэра и правительства Москвы

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В ноябре в Москве появились пять новых маршрутов наземного городского транспорта, а также организовали более 20 остановочных пунктов. О том, где теперь ездят дополнительные автобусы, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Столичная сеть маршрутов наземного городского транспорта продолжает расширяться. Жители быстрее и удобнее добираются до станций метро и МЦД, а также точек притяжения и важных социальных объектов», — подчеркнул он.

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Новые маршруты появились в Дзержинском (№ 739), от агрокластера «Фуд Сити» до станций метро «Саларьево» и «Теплый Стан» (С179), от станции метро «Алтуфьево» до Лианозовского электромеханического завода (№ 928к), в поселении Сосенском (№ 577) и от Московского физико-технического института (№ 560).

Ранее в Москве на маршруте М2 между станциями метро «Парк Победы» и «Владыкино» начали работать электробусы.