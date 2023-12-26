Транспорт 26 декабря 2023, 14:08 Москвичам рассказали, как строительство метро стимулирует отечественное производство Бочкарев: строители метро в Москве широко использовали отечественные материалы РИА «Новости»

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Программа развития Московского метрополитена оказала значительное влияние на усиление производственных мощностей по всей России — от Санкт-Петербурга до регионов Сибири. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительства и строительства Андрей Бочкарев.

«Станции подземки — это отделочные работы десятков тысяч квадратных метров помещений, это множество сложных инженерных систем — безопасности, автоматизации и контроля. При формировании перечня производителей материалов и оборудования предпочтение отдается отечественным производителям», — рассказал заммэра.

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Бочкарев сообщил, что поставки стройматериалов осуществляли из различных уголков страны, от Северной столицы до Урала и Поволжья. Так, компании из Санкт-Петербурга производили эскалаторы, с Урала поставляли рельсы, а из Нижегородской и Новосибирской областей — стрелочные переводы.

В свою очередь в Москве и Подмосковье открыли производства высокотехнологичного оборудования для магистральной связи и систем противопожарной безопасности метро.

В ближайшем будущем в столице построят еще три линии метро. Об этом сообщил мэр города во время ежегодного отчета перед Мосгордумой.