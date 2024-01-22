Транспорт 22 января 2024, 11:33 Москвичам предложили оставлять пожелания о температуре в вагонах метро Ликсутов: жители Москвы смогут попросить об изменении температуры в вагоне метро Freepik

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В московской подземке запустили пилотный проект о регулировании температуры в вагонах поездов по просьбам пассажиров. Нововведение затронуло Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«При настройке температуры в вагонах мы строго ориентируемся на санитарно-эпидемиологические требования. У кондиционеров два режима работы — летний и зимний», — уточнил глава ведомства Максим Ликсутов.

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Он отметил, что на «серой» ветке метро разместили более 700 стикеров с QR-кодом, ведущим на электронную форму обратной связи. Наклейки подскажут не только номер вагона, но и место в салоне с лучшей циркуляцией. Если в составе не очень комфортная температура, необходимо навести камеру смартфона на QR-код, перейти в форму, указать номер линии, дату, время поездки и оставить пожелание. Специалисты метро обработают заявку.

Глава дептранса добавил, что в случае удачного завершения эксперимента такие коды разместят и в других поездах, а потом и во всем городском транспорте.

Ранее в связи с обновлением экспозиции в поезде «Акварель» в Москве выпустили новую тематическую карту «Тройка». На нее нанесли картину художника-акварелиста Сергея Андрияки «Калина на снегу».