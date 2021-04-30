Москвичам рассказали, когда нужно выезжать за город в пятницу, чтобы не попасть в пробку

Из-за предстоящих майских праздников движение из столицы в область будет особенно затруднено 30 апреля. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал выезжать после девяти часов вечера, передает «Вечерняя Москва».

«В пятницу час пик традиционно начинается рано — около 15 часов — и продлится до 20:30–21:00. Водителям рекомендуется сдвинуть поездку за город на внепиковые часы», — отмечается в сообщении.

Рекомендуется с 15 часов и до окончания вечернего разъезда пользоваться велосипедами, общественным транспортом, а также средствами индивидуальной мобильности. По данным издания, больше всего движение будет затруднено на следующих магистралях: шоссе Энтузиастов, Липецкая улица, Рязанский, Волгоградский проспекты, Ленинградское, Варшавское, Каширское, Ярославское и Щелковское шоссе.