Транспорт 25 мая 2023, 18:29 Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за пробок ЦОДД: вечером 25 мая в Москве ожидаются пробки в восемь баллов Unsplash

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Пробки в Москве вечером 25 мая могут достигнуть восьми баллов. Сотрудники Центра организации дорожного движения рекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт.

Заторы уже наблюдаются на МКАД, в районе улицы Верхние Поля, ТТК на Сущевском Валу, шоссе Энтузиастов (на проспекте Буденного) и Садовом кольце, в районе улицы Валовой.

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К вечеру, в час пик, дорожная ситуация в центре Москвы ухудшится.

«В городе местами идет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение», — уточнили в ЦОДД.

Автовладельцев призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон.

На некоторых участках дорог в Балашихе также затруднено движение. В конце апреля там стартовали ремонтные работы: их провели уже на пяти улицах, осталось нанести новую разметку.