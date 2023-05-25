25 мая 2023, 18:29
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за пробок
ЦОДД: вечером 25 мая в Москве ожидаются пробки в восемь баллов
Пробки в Москве вечером 25 мая могут достигнуть восьми баллов. Сотрудники Центра организации дорожного движения рекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт.
Заторы уже наблюдаются на МКАД, в районе улицы Верхние Поля, ТТК на Сущевском Валу, шоссе Энтузиастов (на проспекте Буденного) и Садовом кольце, в районе улицы Валовой.
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К вечеру, в час пик, дорожная ситуация в центре Москвы ухудшится.
«В городе местами идет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение», — уточнили в ЦОДД.
Автовладельцев призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон.
На некоторых участках дорог в Балашихе также затруднено движение. В конце апреля там стартовали ремонтные работы: их провели уже на пяти улицах, осталось нанести новую разметку.
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