Транспорт 28 декабря 2023, 18:17 Москвичам покажут новогоднее обращение Путина на медиаэкранах в транспорте Новогоднее обращение Путина покажут на медиаэкранах в московском транспорте Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В московском транспорте на медиаэкранах запустят трансляцию с новогодним обращением президента России Владимира Путина и поздравлением мэра столицы Сергея Собянина. Также пассажиры смогут посмотреть тематический эфир в праздники, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Для тех, кто встретит Новый год в пути, на более 34 тысячах медиаэкранах в метро и наземном транспорте в прямом эфире будет транслироваться новогоднее обращение Президента России Владимира Путина», — отметил он.

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Ликсутов уточнил, что трансляцию запустят одновременно с телеканалами. В вечернее время 31 декабря пассажиры услышат поздравление от Собянина.

Кроме того, во время новогодних каникул на экранах в транспорте будут показывать новогодние сказки и мультфильмы.

Заммэра добавил, что поздравление Путина также прозвучит на эскалаторах и в вестибюлях станций метро.

Городской транспорт будет бесплатным в Москве с 20:00 часов 31 декабря до 06:00 утра 1 января. Время работы МЦД увеличат до 03:00.