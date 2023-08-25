25 августа 2023, 11:19
Москвичам назвали самые красивые межрегиональные маршруты
Заммэра Москвы Ликсутов: горожанам доступны 160 межрегиональных маршрутов
В Москве работают четыре автовокзала и две автостанции. Горожане могут отправиться с них в путешествие по многим городам России. Для этого на 160 маршрутах курсируют комфортабельные автобусы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«На автовокзалах есть все необходимое для комфортного ожидания рейса: залы с кондиционерами, комнаты матери и ребенка, камеры хранения и бесплатный WiFi», — подчеркнул он.
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Ликсутов рассказал, что москвичи могут отправится в Тульскую область и посетить Романцевские горы, в «Рыбацкую деревню» в Рязанской области, погулять по парку «Никола-Ленивец» в Калужской области, а также приехать с палатками в сосновый бор в Тверской области.
Приобрести билеты на дальние рейсы можно в приложении «Метро Москвы», на сайте подземки и в кассах на «Павелецкой», «Саларьево» и «Орехово».
Ранее жителям столицы сообщили, что банковские карты стали самым популярным способом оплаты проезда в «Мострансавто».
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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