Транспорт 25 августа 2023, 11:19 Москвичам назвали самые красивые межрегиональные маршруты Заммэра Москвы Ликсутов: горожанам доступны 160 межрегиональных маршрутов Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве работают четыре автовокзала и две автостанции. Горожане могут отправиться с них в путешествие по многим городам России. Для этого на 160 маршрутах курсируют комфортабельные автобусы, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На автовокзалах есть все необходимое для комфортного ожидания рейса: залы с кондиционерами, комнаты матери и ребенка, камеры хранения и бесплатный WiFi», — подчеркнул он.

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Ликсутов рассказал, что москвичи могут отправится в Тульскую область и посетить Романцевские горы, в «Рыбацкую деревню» в Рязанской области, погулять по парку «Никола-Ленивец» в Калужской области, а также приехать с палатками в сосновый бор в Тверской области.

Приобрести билеты на дальние рейсы можно в приложении «Метро Москвы», на сайте подземки и в кассах на «Павелецкой», «Саларьево» и «Орехово».

Ранее жителям столицы сообщили, что банковские карты стали самым популярным способом оплаты проезда в «Мострансавто».