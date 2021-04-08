Москвича, гонявшего по встречке, вычислили по видео и лишили прав на год

В Москве лишили прав мужчину, который хвастался ездой по встречной полосе. Видео с лихой поездкой он опубликовал в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

«В ходе мониторинга интернета в одной из социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором неизвестный, двигаясь на иномарке, грубо нарушал ПДД, создавая угрозу движению других транспортных средств», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

По данным полицейских, правонарушитель ехал в районе Осташковской улицы на северо-востоке города. В ГИБДД составили восемь административных протоколов, в том числе о проезде на красный свет. В результате мужчину на год лишили водительских прав.

На видео, размещенном в соцсетях, видно, что мужчина гонит по встречке, объезжая машины. Кто-то из пассажиров просит его прекратить.

На прошлой неделе блогер Эдвард Бил выехал на встречную полосу и спровоцировал крупную аварию. Пострадавшая в ДТП Мария Артемова была госпитализирована в тяжелом состоянии и несколько дней пробыла в коме. Недавно ее перевели в отделение интенсивной терапии.