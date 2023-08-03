Транспорт 03 августа 2023, 15:16 «Москвич» заявил о планах открыть дилерские центры в 16 городах страны «Москвич» анонсировал открытие дилерских центров по всей России РИА «Новости»

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Автозавод «Москвич» откроет новые дилерские центры в 16 городах по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В ближайшее время 16 дилерских центров в новых городах начнут подготовку своих площадок к открытию», — указал завод.

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Автомобильные салоны откроют в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле.

В компании уточнили, что до конца года появится точная информация от официальных дилеров. Сейчас работают 55 точек продаж и обслуживания «Москвичей» в 25 городах.

Ранее «Москвич» представил онлайн-сервис для оценки подержанных автомобилей. Теперь водители смогут узнать стоимость своей машины с пробегом, не выходя из дома.

В июне автомобильный завод по решению совета директоров сменил генерального директора. Пост занял топ-менеджер КамАЗа Ханс Петер Мозер.

Также автозавод стал частью Специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом РФ. Это позволит покупать электромобили компании со скидкой в 25% по госпрограмме стимулирования спроса.