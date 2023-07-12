12 июля 2023, 15:06
«Москвич» за полгода выпустил 11 тысяч автомобилей
Автомобильный завод «Москвич» за полгода выпустил 11 тысяч кроссоверов
С момента начала сборки в ноябре 2022 года объем производства кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» составил 11 тысяч автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба завода.
Продажи автомобилей «Москвич» в июне увеличились в 1,7 раза по сравнению с маем и составили свыше 1,5 тысячи машин. Всего с начала продаж в марте 2023 года было приобретено более четырехтысяч кроссоверов.
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Автомобили доступны для покупки в 25 городах, а в этом году по плану откроют дилерские центры еще в 31 городе страны.
Ранее депутат Госдумы Володин предложил пересадить депутатов на российские машины, такие, как «Лада», «Москвич» и Aurus. Он посчитал, что эта мера поможет сделать отрасль преуспевающей.
Машины
Москва 2023
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