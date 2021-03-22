Москвич получил штраф на машину, которую вез эвакуатор

Жителя Москвы оштрафовали за нарушение правил на МКАД, когда его машина находилась на эвакуаторе. Водитель уже написал в Госавтоинспекцию для отмены штрафа, рассказала «360» его знакомая.

Судя по фотографии из постановления ГИБДД, автоматика зафиксировала нарушение 13 марта. Эвакуатор с легковушкой в кузове проехал по разметке, которую запрещено пересекать.

По словам собеседницы, водитель «уже написал в ГАИ, чтобы этот штраф отменить». Хозяин машины, продолжила она, выложил пост в соцсети, хотя до этого «никогда в жизни не выкладывал ничего» в интернет.

В комментариях пользователи рассказали о других случаях получения ошибочных штрафов от ГИБДД. В частности, нескольким водителям приходили штрафы за превышение скорости, когда их авто находились на эвакуаторе.

Других оштрафовали за нарушение ПДД чужой машиной. Система перепутала автомобили, неверно прочитав номер.

С 5 апреля в столице повысят тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных авто с 5,5 до 6,5 тысячи рублей. Это «льготный» тариф, который действует, если водитель оплатит эвакуацию в течение 60 дней.