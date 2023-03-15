15 марта 2023, 16:54
«Москвич» начнет продавать автомобили в Крыму и Сочи
Гендиректор завода «Москвич» Пронин сообщил о планах продажи машин в Симферополе и Сочи
Предприятие «Москвич» в ближайшее время начнет продавать автомобили в Симферополе и Сочи. Об этом заявил генеральный директор Московского автомобильного завода Дмитрий Пронин в эфире канала «Россия 24».
По его словам, в этих городах покупатели, заказчики и корпоративные клиенты интересуются покупкой машин их производства. На сегодняшний день автомобили продаются в 52 дилерских центрах в 23 городах.
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«В ближайшее время откроем еще три дилерских центра: один дополнительно в Москве, один центр в Сочи и один центр в Симферополе», — подчеркнул он.
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В начале года предприятие «Москвич» дало старт поставкам кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в 11 городов России. В марте начали продавать эти автомобили у официальных дилеров.
В прошлом году завод произвел первые 600 машин. Порядка 200 из них — с электродвигателем. В 2023 году в планах выпустить 50 тысяч автомобилей, в частности 10 тысяч электромобилей.
Стоимость «Москвича 3» стала известна еще в декабре. Автомобиль этой марки в самой простой комплектации обойдется в 1,97 миллиона рублей.
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