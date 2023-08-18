18 августа 2023, 20:00
«Москвич» начали продавать ниже рекомендованной производителем цены
Autonews: автодилеры начали продавать кроссовер «Москвич» ниже рекомендованной цены
Сэкономить при покупке кроссовера «Москвич» можно в разных регионах России из-за продажи машин ниже рекомендуемой стоимости. Об этом сообщило издание Autonews, проверившее цены в дилерских центрах.
По информации журналистов, не все дилерские центры согласились повышать ценник на «Москвич» после августовской индексации. Так, на северо-западе Москвы автомобили отдают «по старым ценам» до начала следующей недели. Другие столичные дилерские центры предлагают скидки и подарки при покупке кроссовера.
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В Санкт-Петербурге при покупке машины в стандартной комплектации за наличные дилеры готовы сделать скидку до 150 тысяч рублей. В другом центре электрокар «Москвич-Зе» предложили приобрести на почти пятьсот тысяч рублей дешевле, чем по рекомендованной цене.
Рассчитывать на скидку при покупке «Москвича», как рассказали журналисты, можно также в Казани, а дилеры в Нижнем Новгороде, несмотря на продажу по рекомендованной цене, предлагают подарки за покупку автомобиля.
Ранее электромобили «Москвич 3е» стали доступны по программе льготного автокредита и лизинга.
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