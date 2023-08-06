Транспорт 06 августа 2023, 16:17 Москве передадут четыре электросудна из Петербурга и пять плавучих причалов из Перми Москва получит 4 электросудна и 5 плавучих причалов из Петербурга и Перми Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый экологичный водный транспорт, как и полностью электрические причалы, не будет загрязнять воздух в городе и акваторию столицы. О том, как передвижение по воде в Москве становиться экологичнее, рассказали на сайте мэра города.

Электросудна привезут в Москву из Санкт-Петербурга, а причалы — из Перми. Все новые элементы системы водного транспорта тщательно проверят перед работой.

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«Причалы и суда полностью экологичны, не наносят вреда акватории Москвы-реки и работают исключительно за счет электричества. Это выдающаяся для мировой практики разработка, выполненная отечественными судостроительными компаниями», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Электросуда, как пояснили специалисты, выгодно отличаются от дизельных: они исключают возможный разлив топлива, а при работе выброс вредных веществ от них нулевой. Заряжаются такие корабли на плавучих причалах и в пунктах отстоя флота.

Начало движения электросудов в Москве — уникальный проект не только для России, но и в масштабах всего мира. Впервые современный водный транспорт будет работать на электрическом ходу круглый год.

Ранее плавучий причал установили на Южном речном вокзале в рамках подготовки к запуску уже второго маршрута водного транспорта.