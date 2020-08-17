Москва запустит онлайн-систему для контроля работы таксистов
В декабре Москва планирует запустить систему цифровых профилей таксистов, которая не позволит сесть за руль водителям без прав, судимым, а также нарушающим лимиты труда и отдыха. Об этом на совещании в ОНФ рассказал замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, сообщил «Коммерсант».
Цифровую систему московские власти анонсировали весной 2019 года. Тогда говорилось, что это будет программный шлюз между таксистом и агрегатором, чтобы нарушители не могли брать заказы на перевозку.
Со своей стороны, ГИБДД планирует в 2021 году запустить на портале госуслуг цифровой профиль водителя. С его помощью компании смогут в режиме онлайн отслеживать штрафы и статус водительских прав у таксистов, сообщил замначальника ГИБДД Николай Шеюхин.
В «Яндекс.Такси» заявили изданию, что развивают «собственные технологии безопасности для такси и каршеринга», а также ведут переговоры с Госавтоинспекцией «об организации автоматизированной проверки» водительских прав таксистов и клиентов, берущих машину напрокат.