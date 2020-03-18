До 30 апреля приостанавливаются рейсы в Вашингтон, Майами, Лос-Анджелес. Также с 29 марта по 30 апреля не будет полетов из Москвы в Дубай.

В пресс-службе компании отметили, что делают все возможное, чтобы обеспечить возвращение граждан России домой.

Газета «Известия» напомнила, что ранее «Аэрофлот» приостановил полеты в Египет, Ливан и Венгрию. В Каир российский перевозчик не будет летать с 22 по 31 марта, в Будапешт — с 23 марта по 30 апреля, в Бейрут — с 18 по 20 марта.

Вводимые ограничения связаны с мировой пандемией коронавируса. Из-за быстрого распространения опасного заболевания власти России ограничили авиасообщение, что сказалось на количестве рейсов перевозчика, а также на стоимости его акций. За месяц ценные бумаги «Аэрофлота» потеряли почти половину своей рыночной цены, снизившись с 120,3 рубля — до 64,68 рубля.