Московское правительство вложит в развитие электросамокатов около 75 млн рублей
Власти Москвы намерены выделить субсидии организаторам сервисов проката электросамокатов. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на сайт мэра столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в этом году столичное руководство продолжит развивать экологичный городской транспорт и культуру шеринга. Сервисам аренды электросамокатов будут предоставлены субсидии на дальнейшее развитие. Их общий размер составит 75 миллионов рублей.