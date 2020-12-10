Московское метро и МЦК проработают всю новогоднюю ночь

По его словам, ночное движение транспорта позволит жителям и гостям города перемещаться, а не собираться в одном месте.

Он подчеркнул, что восстанавливать льготный проезд, который приостановили на время пандемии не будут. Собянин пояснил, что в праздники, как и в будни, входящие в группы риска должны оставаться дома.

Единственные, кому восстановят льготные проездные — это студенты медицинских вузов и волонтеры.

Они придут на помощь переведенным на усиленный режим работы московским поликлиникам, социальным службам и коммунальщикам.

«Будем работать как обычно в праздники для горожан. Для городских служб это дополнительная работа, такой она будет и в этот раз», — сказал Собянин.

Входящих в группы риска жителей Москвы уже начали вакцинировать. По словам мэра, прививки получили уже около шести тысяч жителей, а записались на прием 20 тысяч человек.

Созданную систему пунктов вакцинации Собянин назвал эффективной. Он пояснил, что все пункты приема оборудовали специальным холодильным оборудованием, где хранятся большие партии вакцины.