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    10 декабря 2020, 21:15

    Московское метро и МЦК проработают всю новогоднюю ночь

    Анатолий Минкин

    Власти Москвы приняли решение продлить работу метро и МЦК на всю новогоднюю ночь, чтобы не допускать большого скопления людей в различных местах города. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
    Московское метро и МЦК проработают всю новогоднюю ночь

    По его словам, ночное движение транспорта позволит жителям и гостям города перемещаться, а не собираться в одном месте.

    Он подчеркнул, что восстанавливать льготный проезд, который приостановили на время пандемии не будут. Собянин пояснил, что в праздники, как и в будни, входящие в группы риска должны оставаться дома.

    Единственные, кому восстановят льготные проездные — это студенты медицинских вузов и волонтеры.

    Они придут на помощь переведенным на усиленный режим работы московским поликлиникам, социальным службам и коммунальщикам.

    «Будем работать как обычно в праздники для горожан. Для городских служб это дополнительная работа, такой она будет и в этот раз», — сказал Собянин.

    Входящих в группы риска жителей Москвы уже начали вакцинировать. По словам мэра, прививки получили уже около шести тысяч жителей, а записались на прием 20 тысяч человек.

    Созданную систему пунктов вакцинации Собянин назвал эффективной. Он пояснил, что все пункты приема оборудовали специальным холодильным оборудованием, где хранятся большие партии вакцины.