Московское метро распродаст на аукционе 30 старых указателей
«В прошлый аукцион все места для участия были забронированы всего за несколько часов, а сами торги продлились полтора часа — за это время мы распродали все лоты. В этот раз выставим на продажу 30 лайтбоксов. Мероприятие пройдет 28 ноября на закрытой станции метро „Деловой центр“», — рассказал Ликсутов РИА «Новости».
Заммэра рассказал, что будут распроданы 24 двусторонних световых короба и шесть односторонних. Большинство из них взяты со станций внутри «кольца». На аукционе, например, можно будет купить указатели со станций «Тверская», «Арбатская», «Киевская», «Охотный Ряд», «Чистые пруды». На них написано «Выход в город», «Нет прохода», «К поездам», «Нет входа», есть элементы навигации, которые разводят пассажиров по платформам с указанием названий станций. Распродаваемые световые короба прослужили в подземке более 20 лет.
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По словам Ликсутова, в торгах смогут принять участие первые 100 зарегистрированных человек. О старте регистрации заммэра пообещал сообщить дополнительно.
В конце августа метро продало на аукционе свыше 30 указателей за более чем 700 тысяч рублей.