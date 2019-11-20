Московское метро распродаст на аукционе 30 старых указателей

Московский метрополитен 28 ноября распродаст на аукционе старые указатели. Как рассказал заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, большинство лотов раньше висели на центральных станциях.

«В прошлый аукцион все места для участия были забронированы всего за несколько часов, а сами торги продлились полтора часа — за это время мы распродали все лоты. В этот раз выставим на продажу 30 лайтбоксов. Мероприятие пройдет 28 ноября на закрытой станции метро „Деловой центр“», — рассказал Ликсутов РИА «Новости».

Заммэра рассказал, что будут распроданы 24 двусторонних световых короба и шесть односторонних. Большинство из них взяты со станций внутри «кольца». На аукционе, например, можно будет купить указатели со станций «Тверская», «Арбатская», «Киевская», «Охотный Ряд», «Чистые пруды». На них написано «Выход в город», «Нет прохода», «К поездам», «Нет входа», есть элементы навигации, которые разводят пассажиров по платформам с указанием названий станций. Распродаваемые световые короба прослужили в подземке более 20 лет.

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По словам Ликсутова, в торгах смогут принять участие первые 100 зарегистрированных человек. О старте регистрации заммэра пообещал сообщить дополнительно.

В конце августа метро продало на аукционе свыше 30 указателей за более чем 700 тысяч рублей.