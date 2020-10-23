Московское метро предоставит скидки на проезд не в час пик. Но только на двух ветках

На двух линиях метро будут действовать скидки на проезд не в час пик. Акция начнет действовать со 2 ноября.

«Со 2 ноября на двух линиях мосметро вводятся скидки на проезд до 50%. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15», — написал Сергей Собянин на свой странице во «ВКонтакте».

С помощью нового проекта власти Москвы хотят снизить пассажиропоток в час пик на самых загруженных ветках метро. К тому же сейчас важно соблюдать социальную дистанцию, что практически невозможно во время поездки в подземке утром.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то поддержал задумку Собянина. Некоторые решили, что мера подействует, если сделать проезд вообще бесплатным. Остальные удивились и решили, что инициатива обречена на провал — в метро ничего не поменяется.

Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию «Долгопрудная» МЦД-1. Работы на ней велись круглосуточно, при этом движение поездов не прерывалось.