Московское метро пополнится 60 станциями к 2026 году

«В период с 2020 по 2022 годы в проектировании и строительстве будет находиться 31 станция метрополитена, более 79 километров линий метро. В 2023–2025 годы в проектировании и строительстве будут находиться 33 станции или 68,8 километра линий метрополитена», — сообщается в документации стройкомплекса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в будущем появятся новые линии метро: Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Коммунарская. Также продлят уже существующие Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Сокольническую линии, сообщил сайт «Русская планета». Сейчас программа строительства и проектирования расписана до 2027 года включительно.