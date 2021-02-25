Московское метро пояснило роль экранов, которые должны появиться на станциях

Экраны, которые поставят на станциях московского метро, не предназначены для поиска людей и распознавания лиц за счет установленных внутри камер. Об этом заявили в пресс-службе метрополитена.

«Экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях, а также чтобы рассказать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах и для отображения полезной справочной и коммерческой информации», — заявили представители метро РИА «Новости».

Однако они не стали уточнять, кто получит доступ к информации.

СМИ писали о том, что на 85 станциях столичной подземки появится новая система слежения. Якобы на специальных мультимедийных экранах поставят камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. На эти целы выделили 932 миллиона рублей. Всего планируется закупить 316 экранов с камерами.

Газета «Коммерсант» утверждала, что в техническом задании указаны требования к камерам: они должны иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули. Последние нацелены на распознавание лиц, подсчет людей и выявление их скопления.