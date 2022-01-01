Московское метро «осталось» в 2021 году

Московское метро осталось в прошлом году — на табло вместе года 2022-го появился тринадцатый месяц 2021-го. Это технический сбой, который в настоящий момент устраняют.

«Произошел незначительный локальный сбой: 2021-й год продлился на 13-й месяц. Придумывать ему название рано — наши специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть на табло январь 2022 года. Переживать из-за этого не стоит, поезда на линиях мосметро едут в графике. Довезем вас вовремя, ни один поезд не уедет в 2021-й», — заявили «Подъему» в пресс-службе подземки.

Там же напомнили, что уточнить время прибытия ближайшего поезда на любую станцию можно в приложении «Метро Москвы».

В ночь на 1 января 2022 года метро города Москвы вновь работало до самого утра. Это происходит в российской столице уже шестой год подряд. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд для всех жителей и гостей города был полностью бесплатным. Московские центральные диаметры также продлили работу — правда, только до 02:30.