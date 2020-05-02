Московское метро начнет продажу масок на следующей неделе

Он пояснил, что начать продажу масок в метро поручил мэр Москвы Сергей Собянин после рекомендации Роспотребнадзора.

«Мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур», — заявил Максим Ликсутов.

По его словам, цель у продаж одна: чтобы все пассажиры, которые не смогли купить маску в аптеках или забыли ее дома, могли купить ее при входе в метро.

Старт продаж запланирован на понедельник–вторник предстоящей недели. Маски уже завезли на склады, и в ближайшее время их начнут развозить по станциям.

Сегодня же в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города надевать маски и перчатки во время поездок в общественном транспорте. Он пояснил, что пассажиры часто касаются поручней и дверей во время поездок, поэтому нужно быть осторожнее. Особенно после резкого роста количества новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее в метрополитене Москвы не исключили, что пассажирам придется надевать маски для проезда. Но официальное предписание для этого должен выдать Роспотребнадзор.

За минувшие сутки количество случаев заражения в Москве составило 5358 человек. В оперативном штабе пояснили, что это связано с увеличением скорости подтверждения проводимых тестов. За сутки специалисты берут 40 тысяч анализов.

Сергей Собянин заявил, что в случае риска ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве власти пойдут на ужесточение мер и сократят количество пропусков для передвижения по городу.

Между тем Московская область с 12 мая вводит обязательный масочный режим для жителей. Средство защиты нужно будет надевать при каждом выходе из дома. Пока эти правила носят рекомендательный характер. Но после наступления в силу новых норм следить за соблюдением масочного режима гражданами будут сотрудники полиции и надзорных органов. Нарушителей ждет штраф четыре тысячи рублей.