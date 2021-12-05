Московское метро начали украшать к Новому году

Службы московского транспорта начали готовить к Новому году, чтобы те выглядели по-столичному нарядными.

«Традиционно по поручению мэра Москвы в начале декабря мы начинаем украшать к Новому году инфраструктуру и подвижной состав московского транспорта. В первую очередь нарядится мосметро — основной столичный перевозчик. Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций МЦК и МЦД и шесть автовокзалов», — сообщил глава департамента транспорта города Москвы Максим Ликсутов.

В частности, 17 украшенных елок появятся на станциях Кольцевой линии.

Ранее стало известно, какие суммы россияне готовы потратить на подарки друзьям и родственникам. В среднем по России требуемый бюджет составит 13 тысяч рублей. В Москве он дотягивает до 17 тысяч.