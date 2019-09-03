Московское метро будет работать круглосуточно 7 и 8 сентября

В первые выходные сентября столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно. Это связано с празднованием Дня города.

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Как сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэрии, в ночь с 7 на 8 сентября поезда будут курсировать каждые 3-10 минут. Наземный транспорт 7 сентября будет работать как в выходные дни, а 8-го — как в будни.

В пресс-службе мэрии отметили, что такие изменения в работе общественного транспорта позволят гостям и жителям Москвы комфортно передвигаться по городу.

Начало празднования Дня города пройдет 7 сентября на ВДНХ. Тематические площадки, посвященные главной выставке страны, появятся на Тверской улице. Всего в столице пройдет более 250 праздничных программ.