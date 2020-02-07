Московским таксистам запретят работать сразу в двух агрегаторах

Многие таксисты, чтобы больше заработать, работают сразу у двух агрегаторов. Они проводят за рулем около восьми часов, а потом берут новые заказы у другой компании. Столичные власти решили бороться с такими водителями и ввести ограничения на время их работы.

«Мы планируем в этом году распространить систему, которая учитывала бы время работы таксистов. Некоторые таксисты сначала отрабатывают 8–10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой. Эта система сделает невозможным такое переключение», — рассказал «Известиям» заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что часто таксисты подписывают договор с компанией, но по факту за рулем ездит другой человек. С помощью новой системы полицейские смогут в онлайн-режиме следить за тем, кто именно везет пассажиров. По словам Ликсутова, нововведение никак не скажется на работе агрегаторов, но они смогут понимать, сколько водитель уже отработал и отдыхал.

«Я уверен, что это только позитивно скажется на качестве перевозок в такси и повысит безопасность, потому что правоохранительные органы увидят, кто конкретно находится за рулем», — заключил он.

В конце января СМИ сообщили печальную новость о том, что молодой таксист умер после 28 часов работы. За рулем он выпил девять банок энергетика. Его нашли с разрывом сердца в подмосковном Домодедове.