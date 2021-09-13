Московский вокзал затопило в Петербурге

Часть Московского вокзала затопило в Санкт-Петербурге. В городе перекрыли вестибюль станции метро «Площадь Восстания». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал «78».

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» заявили, что на территории вокзала второй вестибюль станции пришлось закрыть почти на час. На данный момент он работает без ограничений. Ранее ученые из Массачусетского технологического института создали самый мощный в мире высокотемпературный сверхпроводящий магнит. Испытания магнита состоялись 5 сентября.