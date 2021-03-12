Московский водитель без прав накопил долгов по штрафам на четыре миллиона рублей

В Москве задержали водителя, не оплатившего более двух тысяч штрафов за нарушение ПДД. Общая сумма штрафов составила почти три миллиона рублей, также за время просрочки набежало больше миллиона рублей пени, сообщили в столичном главке МВД.

Toyota Land Cruiser с 35-летним мужчиной за рулем остановили на юге Москвы. При проверке водителя выяснилось, что на автомобиль наложен арест из-за неуплаченных штрафов. А водитель не имеет права управлять транспортом — ранее его лишили прав, а экзамен на получение новых он не сдавал.

На место вызвали судебных приставов, которые отвезли машину на спецстоянку. Сделать это удалось, после того как водителя вытащили из авто. Сам он отказывался выходить, сотрудникам позиции пришлось разбить стекло на передней двери и задержать «агрессивно настроенного нарушителя».

На нарушителя составили административные протоколы об управлении транспортным средством без прав и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Суд назначил москвичу административный арест на 10 суток.