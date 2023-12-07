Транспорт 07 декабря 2023, 18:07 Московский ЦОДД стал победителем премии «Компания будущего» Дептранс Москвы: ЦОДД стал победителем премии «Компания будущего» Telegram-канал пресс-службы дептранса Москвы

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы удостоили награды в рамках премии «Компания будущего». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Система «Мониторинг аварийности» заняла первое место в категории «Экосистемная эволюция». Она помогла снизить количество дорожно-транспортных происшествий в городе путем анализа собранных данных и выявления «горячих точек». Программа содержит статистические данные о ДТП с 2015 года.

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«Благодаря комплексу мер с начала года количество ДТП с пострадавшими на МКАД снизилось на 15%», — отметил Максим Ликсутов.

Данный проект реализовали в сотрудничестве с ЦОДД и Инновационным центром «Безопасный транспорт».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программах ЦОДД, существенно улучшивших транспортную ситуацию на МКАД.